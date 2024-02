A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona firma la francese Berengère Dinga-Mbomi

Finalmente un nuovo arrivo in casa Basket Girls Ancona dopo tante partenze e infortuni. La Società biancorossa è infatti lieta di annunciare la firma fino al termine della corrente stagione sportiva con la giocatrice di nazionalità francese Berengère Dinga-Mbomi che è arrivata già in città e si metterà a disposizione di coach Luca Piccionne fin dall’allenamento odierno al Palascherma.

Classe 1995, 29 anni compiuti lo scorso 15 febbraio, originaria di Montpellier, Berengère Dinga-Mbomi è una giocatrice in grado di ricoprire sia il ruolo di guardia che di ala in possesso di buone doti fisiche.

Arriva ad Ancona reduce dal campionato slovacco giocato con la maglia del Piestanske Cajky con cui ha giocato sia in campionato (10 presenze con 6.7 punti in 18.3′ di media) che in Eurocup (3 presenze con 7.7 punti in 17.7′ con un high score tenuto al debutto contro le polacche del Gorzow con 14 punti in 16′ e un ottimo 4/5 da tre punti). Prima dell’esperienza a Piešťany Berengère Dinga-Mbomi ha sempre giocato in Francia, negli ultimi 4 anni ha indossato la maglia del USO Mondeville in LF2 tenedo sempre buone medie sia alla voce punti fatti che rimbalzi catturati.

Ora si apre una nuova parentesi con l’esperienza in Italia e nel Basket Girls dove Berengère Dinga-Mbomi dovrà ritagliarsi da subito spazi importanti per poter contribuire alla causa biancorossa. Le pratiche di tesseramento della giocatrice transalpina sono state avviate nel rispetto delle tempistiche previste, si sperano vengano ratificate e completate in tempo utile per permettere alla neo arrivata di debuttare sin da sabato nella trasferta del Basket Girls in casa del Rhodigium.

