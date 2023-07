A2 UFFICIALE – Giulia Cecili nuova playmaker di Roseto

By

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice Giulia Cecili.

Nata a Mestre, la Cecili è una playmaker di 168 cm già con abbondanti esperienze nel campionato di Serie A2 avendo vestito le maglie di Marghera, Alpo, San Giovanni Valdarno, CUS Cagliari e, nella passata stagione, Vigarano. Fa della rapidità, dell’aggressività, del penetra e scarica le sue principali qualità che si sommano a una grande forza fisica e, all’occorrenza, anche ad una buona capacità realizzativa.

Avrà il compito di gestire le chiavi del gioco delle Panthers e metterà la sua visione altruista al servizio della squadra.

“La Cecili è una giocatrice molto interessante ed è stata tra le primissime che ho contattato per portarla a Roseto. – ha dichiarato il Direttore Sportivo Massimiliano Pasini – Sarà la playmaker titolare della squadra e avvierà la costruzione del gioco. Crediamo tanto in lei perché riteniamo che abbia tutte le capacità per farci fare un grande salto di qualità a livello tecnico e umano”.

Ufficio Stampa Panthers Roseto