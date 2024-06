A2 UFFICIALE – Giulia Ianezic è il primo innesto di Empoli

Il primo colpo in entrata dell’Use Rosa Scotti è Giulia Ianezic. Triestina, play-guardia classe 2000, arriva da Broni ed è una vecchia conoscenza delle biancorosse che l’hanno affrontata diverse volte nelle ultime stagioni. Giulia ha iniziato la sua carriera nella Libertas Udine ed a livello giovanile si è tolta diverse soddisfazioni sia col suo club (scudetto Under 15 a Muggia) che con la maglia azzurra avendo militato in tutte le nazionali.



Con queste ha conquistato un bronzo agli Europei Under 16 in Portogallo nel 2015, un argento ai Mondiali Under 17 di Spagna nell’anno successivo ed infine la gioia più bella, ovvero la conquista nel 2019 dell’oro europeo ai campionati disputati in Repubblica ceca. Tornando alla carriera, ha giocato in A1 a Broni nell’anno della pandemia, poi due stagioni a San Martino di Lupari per riaccasarsi poi ancora a Broni. Nelle scorse settimane, assieme a Castellani, ha preso parte al raduno della nazionale sperimentale.

Conoscendola fin troppo bene, coach Alessio Cioni ha puntato dritto su di lei per la prossima stagione. “Giulia è un’esterna che abbiamo affrontato anche nell’ultimo campionato – attacca – sono diversi anni che la inseguiamo e finalmente siamo riusciti a portarla a Empoli. E’ una guardia di buona statura, una tiratrice alta per il suo ruolo e difende molto bene. A me piace perché sa giocare e non vedo l’ora di allenarla”.

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa