A2 UFFICIALE – Giulia Meriggi e Diletta Moretti restano a La Spezia

Ultimi due tasselli del roster bianconero, ma non in ordine di importanza: in questo senso, arrivano così le liete conferme di Giulia Meriggi e Diletta Moretti, alla loro seconda stagione con la Cestistica. Oltre al campionato di serie A2, le due giocatrici affronteranno pure quello Under 18. Ecco le loro parole:

Giulia: “Durante il periodo del Covid ho sofferto molto la mancanza del basket, quindi tornare in campo è una grande emozione e una grande opportunità per me. Indossare per il secondo anno di fila la maglia bianconera è un grandissimo onore, ringrazio infatti la società, perché posso allenarmi e giocare contro giocatrici di alto livello da cui posso imparare nuove cose, sia a livello cestistico sia al di fuori del campo. So che devo lavorare molto, ma la cosa non mi spaventa, anzi, mi carica. Sono contenta quest’anno di partecipare anche al campionato Under 18 perché, oltre ad avere delle aspettative personali, ci sono grandi aspettative di squadra”.

Diletta: “Sono molto felice di rimanere qui a Spezia perché l’anno scorso mi sono trovata molto bene e mi piacerebbe continuare il percorso che avevo iniziato. In più non vedo l’ora di poter riprovare le emozioni delle partite che durante questa lunga pausa mi sono mancate. Sono anche molto contenta di poter disputare il campionato dell’Under 18 perché penso che in questa maniera possa mostrare quello che riesco a raccogliere con la seria A e riuscire a confortarmi con le ragazze della mia età”.

Ufficio Stampa Crédit Agricole Cestistica Spezzina