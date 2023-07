Giulia Pegoraro confermata in qualità di Head Coach della Rhodigium Solmec alla sua prima stagione in A2 da allenatrice!

“Ringrazio la società per aver rilevato la serie A2 con grande coraggio e per avermi confermato la fiducia. Lavoreremo con umiltà, a testa bassa, per dimostrare a tutti che ci stiamo in questa categoria!”

In bocca al lupo Pego.

Uff stampa Rhodigium Basket