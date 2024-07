A2 UFFICIALE – Giulia Pierdicca rimane ad Ancona

Il Basket Girls Ancona è lieto di comunicare la prosecuzione del rapporto di collaborazione con l’atleta Giulia Pierdicca che continuerà ad indossare la canotta biancorossa anche nella stagione 24/25 rivestendo anche il ruolo di Capitano della formazione dorica in procinto di partecipare al campionato di Serie A2.

Pierdicca è ormai il simbolo del Basket Girls. L’atleta classe 1993, eccezione fatta per una parentesi di alcuni anni che l’hanno vista giocare a Riva del Garda, Pesaro e Livorno, ha sempre vestito i colori della sua città e continuerà dunque a farlo nella stagione ventura. 28 presenze con 7.2 punti e 4.9 rimbalzi per il Capitano biancorosso nella stagione 23/24 che è stata un pò quella della rinascita dopo il recupero dal brutto infortunio accorso nella finale playoff del 2022 che ha influenzato non poco anche il campionato seguente con la giocatrice anconetana scesa in campo soltanto nella parte finale (solo 13 presenze). Carisma e leadership non sono comunque mai mancate anche quando il suo apporto in campo è stato giocoforza limitato e anche nel prossimo campionato la presenza di Pierdicca si farà sicuramente sentire.

Queste le parole del Capitano non appena ufficializzata la sua permanenza in biancorosso.

“La scorsa stagione è iniziata male e questa situazione l’ho vissuta con molta preoccupazione perché per me rappresentava il primo vero mio anno in A2 dopo l’infortunio che ho avuto. Nonostante tutto siamo riuscite ad ottenere una salvezza inaspettata e meritata, e proprio per questo è stata anche molto emozionante. È scontato dire che essere il capitano della squadra della mia città sia per me un onore e spero di aver trasmesso in questi anni il senso dell’appartenenza ad un club. Per il futuro mi auguro che ci sia più stabilità e serenità per costruire una squadra coesa fatta di nuovi arrivi ma anche di ritorni. La chiave di volta sarà sicuramente il lavoro quotidiano per ottenere il massimo da ognuna di noi, ma questo sicuramente non mi spaventa. Sono contenta del fatto che l’Ancona calcio si sia potuta iscrivere al campionato nonostante i problemi iniziali, ma mi permetto di dire che anche noi rappresentiamo una società di eccellenza e mi auguro che la città possa dare visibilità ad uno sport femminile ancora, ahimè, non molto seguito né conosciuto. Noi faremo di tutto per toglierci le nostre soddisfazioni e ottenere il massimo da quello che diventeremo.”

UFF.STAMPA BASKET GIRLS ANCONA