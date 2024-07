A2 UFFICIALE – Giulia Pirozzi è una nuova giocatrice di Giussano

Giulia Pirozzi, classe 2007, nata a Trieste, inizia il suo percorso giovanile a casa sua nella Libertas Triste. Nelle ultime due stagioni ha fatto parte del settore giovanile del prestigioso Famila Schio.



Parte integrante delle nazionali giovanili, in questa stagione ha partecipato a tutto il raduno della nazionale under 17 salutando le compagne solo prima della partenza del mondiale in Messico.



Giulia arriva da una stagione difficile, in cui ha lavorato per tornare in forma dopo la rottura del legamento crociato.

L’ex “tigrotta” ha scelto il progetto @ororosabasket – Foxes per completare il suo percorso giovanile e la nostra formazione di A2, guidata da coach Stazzonelli, per dimostrare che è pronta a dire la sua anche tra le senior!

UFF.STAMPA FOXES GIUSSANO