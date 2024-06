A2 UFFICIALE – Giulia Tortora confermata a Torino

Ad alternarsi con Betta Azzi nel ruolo di regista del #BasketTorinoFemminile sarà anche per il prossimo campionato Giulia Tortora!

L’ufficializzazione dell’intesa arriva dalla società presieduta da Dino Violante. Per la play (classe 2003) sarà la sesta stagione consecutiva alla corte di coach Mario Corrado. Nei due precedenti campionati di A2 disputati a Torino (2021/22 e 2023/24) ha disputato complessivamente 43 gare, realizzato 151 punti, preso 83 rimbalzi, sottratto 37 palle, servito 32 assist.

Queste le impressioni della giovane giocatrice dopo la certezza della permanenza tra le linci:

“ ‘Testa-Cuore-Gambe’ è il mio motto! Gli ingredienti per affrontare ogni anno una nuova sfida con le ‘vecchie’ e le nuove compagne cui do il benvenuto. Sono orgogliosa di vestire ancora una volta questa maglia e ringrazio la società per la fiducia e la stima. Ci vediamo in palestra!”

Non potremmo essere più fieri della nostra Titti e siamo certi che il suo motto sarà d’ispirazione per tutto il team!

UFF.STAMPA BASKET FEMMINILE TORINO