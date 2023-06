A2 UFFICIALE – Giulia Tortora e TTB Teen Basket ancora insieme

Seconda conferma per Torino Teen Basket, è Giulia Tortora, play classe 2003. Reduce dalla sua miglior stagione, da quando è arrivata al TTB ha dimostrato un costante miglioramento fino ad assumere la responsabilità di play titolare nella formazione che è salita in A2, diventando un punto di riferimento importante per coach e compagne. “Dopo un lungo e impegnativo campionato di serie B siamo tornate in A2, questo vuol dire nuove sfide da affrontare giorno dopo giorno insieme alla squadra Sono pronta a conoscere le nuove compagne che lo staff deciderà di affiancarci Sono molto contenta di poter proseguire il mio percorso con TTB soprattutto dopo questa stagione ricca di soddisfazioni Non sarà sicuramente un anno semplice, ma darò il mio massimo impegno e contributo alla squadra Ringrazio Mario e la società per la fiducia dimostrata e farò il possibile per ricambiarla al meglio”.

UFF.STAMPA TTB TEEN BASKET