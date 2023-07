Esterna dal tiro spietato, con i suoi punti dall’arco è stata decisiva in molte partite dello scorso campionato. Ha investito su se stessa, migliorando la fase difensiva e le linee di passaggio; la società crede in lei e la conferma nel roster A2-2023/24. Classe 2002, prodotto del settore giovanile della società, orgogliosamente Foxes. Prepariamoci ad alzarci in piedi per le “cannonate”di: Alice Germani.

UFF.STAMPA FOXES GIUSSANO