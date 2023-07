Potente nell’1vs1, invalicabile in difesa, pronta ad esplodere in ogni momento con la propria carica agonistica. È stata protagonista nella finale di Rovigo, dove ha ingabbiato la “stella” avversaria, oltre a brillare per recuperi ed assist. Ogni anno riesce sempre ad alzare il livello seguendo ciecamente i consigli di Aldo Corno. Foxes made in Giussano. Here you go: Cecilia Colico.

UFF.STAMPA BASKET GIUSSANO