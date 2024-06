A2 UFFICIALE – Giussano firma Greta Ramon

Ecco un altro volto nuovo in casa Foxes: Greta Ramon

Ha esordito a soli 15 anni in seria A con la maglia del Geas. Greta inizia a giocare a Gallarate in un gruppo misto, e a 14 anni il suo talento viene notato dal Geas, dove, da lì in poi, proseguirà il suo percorso giovanile ottenendo diversi piazzamenti alle finali nazionali Giovanili, fino ad arrivare alla sua prima convocazione in Nazionale nella scorsa primavera.

Greta è già ora un playmaker d’ordine e dalla grande visione di gioco, accompagnata da un’ottima vena realizzativa.

Grazie alla collaborazione con @geasbasket , che ha voluto e concesso il doppio utilizzo, Greta farà parte della nostra prima squadra di A2 e allo stesso tempo continuerà il suo percorso giovanile a Sesto!

Non vediamo l’ora di vedere il suo talento e tutta la sua determinazione in maglia Foxes.

UFF.STAMPA FOXES GIUSSANO