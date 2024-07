A2 UFFICIALE – Giussano firma Magdalena Szajtauer

Le Foxes hanno il loro centro!

Per la stagione 2024-2025 le Foxes hanno raggiunto l’accordo con Magdalena Szajtauer.

Classe 1995, pivot di 192 cm, nativa di Wodzislaw Slaski (Polonia), Magdalena è una giocatrice esperta che ha alle spalle un lungo percorso giovanile e senior nella sua nazionale.

Ha giocato per gran parte della sua carriera in Polonia, fino alla stagione 22/23 dove ha giocato in Bundesliga all’Herner.

Nell’ultima stagione 23/24 ha militato nel GDESSA-Barreiro, squadra portoghese con cui ha potuto giocare per la terza volta in carriera in EuroCup.

Nella stagione 24/25 Magdalena diventerà una Foxes e siamo convinti che saprà dare alla nostra squadra tanta energia dentro e fuori dal campo!

UFF.STAMPA FOXES GIUSSANO