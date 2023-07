A2 UFFICIALE – Giussano ingaggia Sophia Lussignoli

Ora siamo pronti a presentare i nuovi arrivi:

protagonista ai recenti campionati europei con la nazionale U18, dove si è distinta per aver giocato una media di 22 minuti e 7.7 punti a partita. Playmaker veloce e talentuoso, classe 2005, forgiata da Coach Monica Stazzonelli, con la quale continuerà a giocare in doppio tesseramento per l’ U19 di Ororosa. Approda alla corte di Coach Aldo Corno per crescere, mettersi alla prova e rinforzare il Roster A2 delle Foxes 2023/24. Abbiamo il piacere di annunciare: SOPHIA LUSSIGNOLI

