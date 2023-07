Classe 2007, la più giovane del gruppo, ha esordito con le Foxes durante la scorsa stagione, in cui è stata utilizzata in doppio tesseramento con l’U17 di Costamasnaga. Proveniente dal vivaio bianco-blu, pedigree di razza, cercherà di guadagnarsi spazio all’interno del roster di serie A2. Play-guardia dalle potenzialità elevate, crescerà sotto le sapienti cure di Coach Corno, che l’ha voluta in esclusiva per la stagione 23/24.

ecco a voi: CELESTE COLICO

UFF.STAMPA BASKET GIUSSANO