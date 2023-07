By

Direttamente da Costa Lambro, una giocatrice dura per le avversarie: doti atletiche ed agonismo estremo, al servizio delle Foxes di Aldo Corno. Trascorso il percorso giovanile nelle file di Giussano, ha interpretato il ruolo di “capitano” della prima squadra già da tre stagioni ed ora è scalpitante per poter mostrare il proprio valore nella serie superiore. Nobili origini “baskettare”, Madame et Monsieur: Maddalena Foschini.

UFF.STAMPA FOXES GIUSSANO