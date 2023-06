A2 UFFICIALE – Gorica Jankovic rinnova con TTB Teen Basket

Prima conferma per Torino Teen Basket, Gorica Jankovic, pivot si 190 cm, classe 2002. Formatasi nelle giovanili della Reyer Venezia è alla sua quinta stagione in Italia tra serie A2 e B. Giocatrice con un potenziale importante ancora non completamente espresso, siamo però fiduciosi che questo sarà per lei un anno importante per la sua maturazione e che dimostrerà quello che è in grado di fare portando un grosso contributo alla squadra. “Sono felicissima di indossare questa maglia anche nel prossimo campionato. Farò del mio meglio e continuerò a lavorare ancora di più per dare un contributo ancora maggiore alla squadra. Per me, A2 è una nuova esperienza e spero di far fronte bene alle sfide. Vorrei ringraziare tutti gli allenatori e le mie compagne di squadra per avermi aiutato a crescere. Spero che, insieme, faremo un’altra buona stagione”.

UFF.STAMPA TTB TEEN BASKET