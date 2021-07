Appena qualche settimana fa ha potuto celebrare una storica promozione in serie A1 con Faenza

da protagonista. Oggi, il Ponzano Basket è orgoglioso di poter annunciare di aver raggiunto

l’accordo con Greta Brunelli.

Guardia classe 1990, nelle ultime due stagioni Brunelli è stata una delle artefici del grande

campionato di Faenza, ma la sua carriera è ricca di esperienze sia in serie A2 (Orvieto, Stabia,

Selargius, Marghera e La Spezia) sia in serie A1 dove ha vestito le casacche di Empoli, Vigarano e

Viterbo.

Tiratrice letale, Brunelli garantirà a Ponzano sia la pericolosità che l’esperienza fondamentali per

affrontare il campionato di A2 senza patemi: in carriera ha sempre collezionato stagioni in

doppia cifra, con ottime percentuali al tiro.

Brunelli giocherà con la maglia numero 20.

“Per me e tutta la società è un grande orgoglio poter annunciare la firma di Greta – commenta il

presidente Carlo Pizzolon – Una giocatrice incredibile, che non ha bisogno di particolari

presentazioni: per lei parlano i suoi successi e le sue cifre che ne fanno una delle giocatrici più

forti e pericolose del campionato. Ha appena concluso una stagione che ha portato Faenza in A1,

e siamo felici che abbia deciso di sposare il nostro progetto: assieme a Viviana Giordano formerà

una coppia molto intrigante per il girone Nord, e soprattutto potrà essere un esempio e un aiuto

per le nostre giovani che completeranno nei prossimi giorni il nostro roster. Assieme a coach

Zanco abbiamo fortemente voluto Greta qui a Ponzano: lei è sempre stata la prima scelta del

nostro mercato, la giocatrice che volevamo portare qui perché pensiamo che possa aiutarci a

fare quel salto di qualità che già nell’ultima stagione abbiamo sfiorato e che siamo certi si possa

concretizzare nella prossima annata. Non vediamo l’ora di vederla con la maglia di Ponzano:

intanto le diamo un grande benvenuto”.

