Greta Miccoli è una giocatrice della Logiman Broni. L’accordo con la giocatrice abruzzese è stato perfezionato e anche per Miccoli, come per Ilaria Bonvecchio, si tratta di un gradito ritorno sulle colline dell’Oltrepo’ dopo il biennio 2018-2020 e una piccola parentesi a Carugate.

Uff.Stampa Logiman Broni