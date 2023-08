A2 UFFICIALE – Halley Thunder Matelica conferma Emma Ridolfi

La Halley Thunder Matelica è lieta di comunicare che anche nella prossima stagione 2023/24 la giovane Emma Ridolfi farà parte del gruppo della “prima squadra” che disputerà il campionato di serie A2 femminile di basket.

Fabrianese, classe 2005, Emma Ridolfi è una guardia che ha già fatto parte della “rosa” biancoblù nella ultime due stagioni in serie A2, collezionando sei ingressi in campo nel 2021/22 e cinque nel 2022/23.

Come lo scorso anno, giocherà anche nella Under 19 della Thunder e in doppio tesseramento con la Salus Basket Gualdo Tadino in serie C.

«Sono molto contenta di far parte, anche quest’anno, del gruppo della prima squadra – sono le parole di Emma. – Non vedo l’ora di ritrovare le ragazze con cui ho condiviso lo spogliatoio in questi anni e di conoscere le nuove compagne e il nuovo allenatore».

«Emma è una ragazza che ha sempre dimostrato grande impegno e passione e sulla quale possiamo certamente fare affidamento, pertanto siamo lieti di averla ancora in squadra», è il commento della dirigenza della Thunder.

