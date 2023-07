A2 UFFICIALE – Halley Thunder Matelica conferma Francesca Stronati

By

Prosegue l’allestimento della “rosa” della Halley Thunder Matelica che parteciperà al campionato di serie A2 femminile di basket 2023/24.

La società è lieta di comunicare la conferma di un’altra giocatrice matelicese: Francesca Stronati.

Play, classe 1997, Francesca in maglia Thunder ha vissuto tutto il percorso di crescita della squadra negli ultimi anni: la promozione dalla C alla B nel 2018, la promozione dalla B alla A2 nel 2021, la salvezza in A2 nel 2022, la partecipazione ai playoff nel 2023.

«Per me è un onore e un piacere giocare per la squadra della mia città, cercherò come sempre di fornire il mio contributo», ha detto Francesca Stronati.

«Francesca rappresenta il nostro “filo conduttore” degli ultimi anni, un prezioso collante al di là dei numeri e delle cifre – sono le parole del direttore sportivo della Halley Thunder Matelica, Piero Salari – e incarna il legame con il territorio per noi sempre importante, unitamente alle altre ragazze di casa nostra come Zamparini, Michelini e Offor».

Ad oggi, quindi, la Thunder ha ufficializzato nove giocatrici: Poggio e Sanchez (nuove), Gramaccioni, Cabrini, Zamparini, Michelini, Celani, Offor e Stronati (confermate).

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica