A2 UFFICIALE – Halley Thunder Matelica conferma Giulia Michelini

La Halley Thunder Matelica prosegue a ritmo serrato l’allestimento del “roster” in vista del campionato di serie A2 femminile di basket 2023/24.

Dopo tre conferme (Gramaccioni, Cabrini e Zamparini) e un nuovo innesto (Poggio), la società presieduta da Euro Gatti annuncia di proseguire il rapporto con la fabrianese Giulia Michelini, guardia, classe 2001.

Un rapporto “di lunga data”, quello tra la Thunder e Giulia, che – a dispetto della giovane età – aveva già fatto parte da protagonista della promozione dalla serie C alla serie B conquistata nel 2018 ed è stata un punto di riferimento importante della squadra nelle due stagioni successive (10,3 punti di media nel 2019/20 in B).

Dopo un anno a Roma per motivi di studio (2020/21), la Michelini è ritornata a Matelica in serie A2 firmando 3,3 punti e 3,4 rimbalzi nel 2021/22, poi 4,9 punti e 2,5 rimbalzi nella recente stagione 2022/23.

«Sono veramente contenta di poter giocare ancora vicino casa, vestendo la maglia della Thunder – ha detto Giulia Michelini – non vedo l’ora di iniziare la stagione».

«Giulia, come Asya Zamparini, è una di quelle ragazze del territorio a cui siamo molto legati – sono le parole di Piero Salari, direttore sportivo della Halley Thunder Matelica. – E’ una giocatrice che ha fatto progressi nel corso delle due stagioni in A2, ha ancora margini di crescita e ha dimostrato un encomiabile spirito di adattamento nel corso dell’ultimo anno quando non ha esitato a mettersi in gioco da playmaker».

UFF.STAMPA HALLEY THUNDER MATELICA