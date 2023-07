A2 UFFICIALE – Halley Thunder Matelica conferma Gloria Offor

By

La Halley Thunder Matelica è orgogliosa di annunciare la conferma della giovane e talentuosa Gloria Offor per il prossimo campionato di serie A2 femminile di basket 2023/24.

Matelicese, cresciuta nel vivaio locale, Gloria è una ala/pivot di 180 centimetri, classe 2005, dallo spiccato talento cestistico.

Con la prima squadra di A2 della Thunder, la Offor è reduce da un campionato – quello scorso 2022/23 – in cui ha segnato 5,0 punti di media con l’aggiunta di 6,7 rimbalzi, emergendo eccezionalmente in alcune prestazioni sopra le righe come nella vittoria contro Selargius alla quindicesima giornata quando concluse la partita con 15 punti a segno e ben 22 rimbalzi catturati (di cui 14 offensivi), senza dimenticare i 16 rimbalzi presi nella gara con Battipaglia, i 14 con Ancona e i 13 con Patti.

Gloria è carichissima in vista della prossima stagione: «Sono molto contenta di essere rimasta alla Thunder e di far parte della nuova “rosa”».

«Puntiamo molto su di lei – sono le parole di Piero Salari, direttore sportivo della Thunder. – Lo scorso anno il suo impatto in A2 è stato una bella sorpresa, la prossima stagione Gloria dovrà confermarsi e progredire ulteriormente, circondata dalla fiducia che riponiamo nelle sue qualità».

