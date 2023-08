A2 UFFICIALE – Halley Thunder Matelica inserisce in squadra Alessia Montelpare

By

La Halley Thunder Matelica è felice di annunciare che la giocatrice Alessia Montelpare farà parte della squadra biancoblù che parteciperà al prossimo campionato 2023/24 di serie A2 femminile di basket.

Classe 2004, play/guardia, Alessia è cresciuta cestisticamente nel Porto San Giorgio Basket – squadra della sua città – con la cui maglia ha disputato lo scorso campionato di serie B, mentre in precedenza per un anno e mezzo era stata protagonista di una parentesi a Roseto (sempre in serie B).

«Per me la serie A2 con la Thunder sarà un campionato tutto nuovo, sono contenta di mettermi alla prova in una nuova realtà», sono le parole di Alessia Montelpare, che, oltre a giocare a basket, frequenterà il primo anno di Farmacia presso la vicina Università di Camerino.

«Con l’arrivo di Alessia diamo ulteriore profondità al roster a disposizione di coach Sorgentone – dicono dalla dirigenza della Thunder: – abbiamo molta fiducia nella ragazza e nelle sue qualità».

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica