A2 UFFICIALE- Il Basket Girls Ancona conferma Ludovica Albanelli

Secondo nome e seconda conferma all’interno del roster edizione 23/24 del Basket Girls Ancona. La Società biancorossa è infatti lieta di comunicare la prosecuzione del rapporto con l’atleta anconetana Ludovica Albanelli che continuerà pertanto a vestire la maglia dorica anche nella prossima stagione.

Classe 2002, l’esterna Albanelli viene da un ottima stagione con la squadra di coach Piccionne dove si è ritagliata un ruolo da protagonista risultando in più di una occasione decisiva ai fini del risultato finale. 28 presenze con 8.4 punti e 3.3 rimbalzi di media per la giocatrice dorica capace di colpire con efficacia in attacco ma anche di sapersi distinguere in difesa. Nella stagione appena conclusa è andata 9 volte in doppia cifra con il season high di 20 punti fatto registrare alla prima giornata di campionato contro Savona, mentre la sua seconda miglior prestazione offensiva è stata ottenuta nell’ultima uscita delle biancorosse in gara-2 della serie playout contro Cagliari che è valsa la salvezza per il Basket Girls.

Per Albanelli il prossimo sarà il terzo campionato di Serie A2 consecutivo dopo quello dell’esordio fatto con la maglia del Matelica (stagione 21/22) dove si mise in mostra da rookie facendosi notevolmente apprezzare (6.7 punti, 2.8 rimbalzi nelle sue 24 presenze). L’esperienza matelicese seguì gli anni nelle giovanili del Cab Stamura Ancona e quella negli USA con il St.Paul High School in California. Tornata in Italia nella stagione 2020/21 va a vestire i colori del Basket Girls Ancona in Serie B.

Per la guardia dorica sarà una stagione molto importante in cui cercherà la consacrazione nella categoria cercando di fare un ulteriore salto di qualità sia in termini individuali che al servizio della squadra.