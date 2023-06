A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona conferma Serena Bona

Arriva il primo nome nel roster 23/24 del Basket Girls Ancona. La Società del Presidente Fabio Sturani e del DS Alessandro Nanni è lieta infatti di comunicare che l’atleta Serena Bona farà parte dell’organico della squadra affidata al confermato coach Luca Piccionne. Si tratta di una importante conferma all’interno del team biancorosso con la lunga siciliana reduce da un’ottima stagione in maglia dorica, un rendimento che le è valsa la meritatissima conferma.

Siciliana, ala-centro classe 1989 (34 anni da compiere il prossimo 15 luglio), rena Bona si affaccia agli esordi in carriera a Ribera prima di trasferirsi a Battipaglia e Salerno. In Campania gioca ben 7 stagioni, dal 2006 al 2013, e in quella iniziale è allenata proprio da Luca Piccionne. Tre campionati di Serie B e quattro di A2 per la lunga di Licata che vince la Coppa Italia di Serie B nel 2011 (battendo in Finale Reggio Emilia con tanto di nomina a MVP della Final Eight chiuse con 16 punti e 11 rimbalzi). Nel 2013 arriva l’esordio in A1 con la maglia di Lucca. 23 presenze in Toscana, comprese le 3 di playoff, con 13.6′ di media, con 3.3 punti e 2.6 rimbalzi. Resta nella massima serie trasferendosi ad Umbertide (stagione 14/15, 28 presenze con 2.6 punti e 2.4 rimbalzi) poi gioca due anni in A2 a Ferrara arrivando alla Final Four di Coppa Italia nel 15/16 (30 presenze a 10.7 punti e 5.9 rimbalzi) e chiudendo il biennio estense nel 16/17 con 18 presenze a 6.6 punti e 4.8 rimbalzi a uscita. Nel 2017 scende in Serie B alla Nico Basket ed è inevitabilmente una delle protagoniste della promozione delle pistoiesi in A2. Resta in Toscana anche nel 18/19 (16.7 punti e 8 rimbalzi) prima di cambiare casacca e approdare al Galli San Giovanni Valdarno dove si eleva ormai come una delle migliori lunghe della Serie A2. 16.7 punti e 8 rimbalzi nelle sue 18 presenze, un rendimento che gli vale la meritata conferma per lei che è anche la capitana delle toscane. Nel secondo anno a S.Giovanni Valdarno le sue cifre restano su uno standard di primo livello (8.2 punti e 4 rimbalzi in 26 presenze comprese le due in Coppa Italia) nonostante un infortunio al gomito che a gennaio la blocca per alcune settimane. Arriva però la nuova chiamata dalla massima serie. Nell’estate 2021 Bona firma con Broni dove colleziona 28 gettoni a 3.6 e 3.7 rimbalzi a serata. Season high alla 25a giornata con i 10 punti segnati e 8 rimbalzi catturati contro Moncalieri, avversario che poi vinse la serie di playout costringendo le pavesi alla retrocessione in A2.

Alla vigilia dell’ultima stagione decide di sposare il progetto della matricola Basket Girls e Bona va a vestire il ruolo di una delle giocatrici leader del team biancorosso. 27 presenze con 10.6 punti e 7 rimbalzi di media, 16 volte è finita in doppia cifra con il massimo stagionale fatto registrare alla 4a giornata e in gara-1 di playout sempre contro il Cus Cagliari dove Bona ha realizzato 18 punti. Un’ottima stagione condita anche da eccellenti percentuali al tiro (49% da due e 74% ai liberi) che ne hanno fatto uno dei cardini assoluti della squadra di Luca Piccionne capace di conquistare la salvezza.

Per Bona si prospetta dunque la seconda stagione al servizio della causa biancorossa contando di dare ancora apporto grazie alla sua grande esperienza, intensità e talento cestistico.