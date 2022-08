A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona firma Agnese Gianangeli

Dopo tante conferme e l’importante ritorno di Ludovica Albanelli, il Basket Girls Ancona accoglie un volto nuovo all’interno del suo organico che affronterà il campionato di Serie A2. La Società dorica infatti comunica con piena soddisfazione l’avvenuto accordo con l’atleta classe 2005 Agnese Gianangeli che si dividerà tra la prima squadra di coach Sandro Castorina e il gruppo che parteciperà al campionato Under 19.

Nata a Jesi, Agnese ha mosso i primi passi con un pallone da basket in mano nella locale Aurora mettendo subito in mostra le proprie doti e attitudini cestistiche. Lascia l’alma mater leoncella e si trasferisce a Porto San Giorgio dove cresce maturando diverse esperienze lungo il tragitto delle giovanili. Nell’ultima stagione ha giocato anche in Serie B, avversaria nella prima parte di stagione del Basket Girls, ritagliandosi spazi importanti all’interno della squadra biancoverde nonostante la sua giovanissima età. Fa parte della Selezione Marche al Trofeo delle Regioni del 2019, e nello scorso mese di dicembre viene chiamata anche in un collegiale della Nazionale Under 18 a Pesaro . Su un’atleta in possesso anche di eccellenti doti fisiche (alta 182cm) si posano inevitabilmente gli occhi di parecchie società tra le quali quelli del Basket Girls che vince la concorrenza di almeno altri tre club di livello nazionale e si assicura un elemento di grandi prospettive e futuribilità ma già in grado di dare il suo contributo a una prima squadra.

Queste le dichiarazioni della neo biancorossa dopo la firma con la Società dorica del Presidente Fabio Sturani

“Dopo diversi anni a Porto San Giorgio, culminati con la Serie B dell’ultima stagione, sono molto contenta di arrivare ad Ancona. Avrò modo di misurarmi in un campionato di altissimo livello come la Serie A2 e di crescere. Sono davvero carica e non vedo l’ora di mettermi a disposizione per iniziare a lavorare con le mie nuove compagne. Ci vediamo presto.”