A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona firma Chiara Rizzo

Il Basket Girls Ancona comunica di aver firmato e regolarmente completato l’iter per il tesseramento fino alla fine della corrente stagione sportiva dell’atleta classe 2004 Chiara Rizzo che sarà già a disposizione di coach Luca Piccionne e del suo staff dalla trasferta di sabato 2 marzo a Vicenza.

Guardia di 178cm, 20 anni da compiere il prossimo 15 aprile, Chiara Rizzo è nativa di Ponte Nossa in provincia di Bergamo, ha mosso i primi passi cestistici con la squadra locale e poi completato il percorso delle giovanili con la maglia dell’Ororosa Bergamo. Si mette in mostra guadagnandosi la chiamata dell’Edelweiss Albino con cui debutta in Serie A2 nel 19/20. 11′ con 2.2 punti di media nelle sue 14 presenze, cifre che aumentano l’anno successivo sempre con il team bergamasco (5.5 punti in 18′ di media nelle 28 gare disputate). Con l’Albino rimane altre due stagioni in Serie B e parallelamente disputa le giovanili dell’Ororosa con cui gioca l’ultima Finale Nazionale Under 19 a S.Martino di Lupari mancando la qualificazione alle semifinali penalizzata soltanto dalla classifica avulsa nell’arrivo a pari punti nel girone di qualificazione.

Chiuso il capitolo delle giovanili Rizzo accetta la scorsa estate la proposta della Stella Azzurra Roma con cui ha giocato 16 partite nell’attuale Girone A di Serie A2 confermandosi uno degli elementi più in vista del team capitolino. 16 presenze, in tre di queste è andata in doppia cifra con un high di 12 punti fatto registrare in due occasioni. Per lei medie da 6.3 punti e 2.1 rimbalzi con la maglia nerostellata.

All’interno del suo percorso la dedizione e il talento non sfuggono al Settore Squadre Nazionali. Il nome di Rizzo appare in vari raduni delle Nazionali giovanili e nel 2022 disputa con l’Italia di coach Giovanni Lucchesi l’Europeo Under 18 con le Azzurrine che arrivano al 5°posto ottenendo la qualificazione al Mondiale 2023. La neo biancorossa segna 18 punti nella rassegna continentale che si è svolta in Grecia con un massimo di 6 punti realizzati nella finale per il 5°posto vinta dall’Italia contro la Rep.Ceca.

Queste le dichiarazioni della nuova atleta del Basket Girls non appena sancito ufficialmente l’accordo con la Società dorica

“Non vedo l’ora di raggiungere la squadra per poter iniziare al più presto gli allenamenti e soprattutto per conoscere tutte le compagne. Ringrazio la società e il coach per la fiducia riposta in me, farò del mio meglio per ripagare questa stima nei miei confronti.”

Nel Basket Girls Chiara Rizzo ritroverà Keso Barbakadze avuta come compagna di squadra proprio nella prima parte di questa stagione alla Stella Azzurra Roma.