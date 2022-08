A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona firma Diéné Diané

Il Basket Girls Ancona piazza il colpo di mercato e inserisce nel roster della squadra che si appresta a disputare il campionato di Serie A2 la guardia di nazionalità francese Diane Diene. La giocatrice transalpina arriva ad Ancona dopo aver vinto il titolo Islandese con la maglia del Njardvik nella sua prima esperienza dopo un quadriennio trascorso nella NCAA statunitense.

Nata a Sable sur Sarthe, paese nella Loira vicino a Nantes, classe 1998, ha giocato in Francia ad Angers (dal 2014 al 2016) poi si è trasferita a Limoges in LF2 nel 16/17. Al termine di quella stagione è volata negli Stati Uniti dove ha trascorso quattro anni. Contemporaneamente ha giocato con la Nazionale francese Under 15, Under 16 e Under 19. Nel 2016 ha vinto il titolo Mondiale ed Europeo 3×3 Under 18. I primi due anni negli States sono stati allo Junior College di Gulf Coast State College. Al termine del secondo anno, chiuso con la vittoria del campionato nazionale, è stata reclutata dalla Florida International University in Division 1 della NCAA dove ha giocato il suo anno da Junior e Senior. Nell’aprile 2021 è arrivata la laurea in criminologia e psicologia e poi il rientro in Europa firmando il suo primo contratto professionistico con le islandesi del Njardvik con le quali ha vinto il titolo nazionale. Complessivamente 32 presenze con medie di 11 punti, 8.3 rimbalzi e 2 assist in 33′ di impiego. Per 23 volte è andata in doppia cifra toccando in due occasioni i 20 punti segnati.

Giocatrice dotata di un buon tiro da fuori e in possesso di una fisicità in grado di farle attaccare il ferro con intensità anche contro avversarie con maggior stazza.