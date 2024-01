A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona firma Keso Barbakadze

Il Basket Girls Ancona comunica di aver firmato fino alla fine della corrente stagione sportiva l’atleta Keso Barbakadze che arriva dalla Stella Azzurra Roma militante nel Girone A della Serie A2.

Classe 2003, 21 anni da compiere il prossimo 8 luglio, centro di 185cm, la neo biancorossa è nativa della Georgia ma è in possesso di formazione italiana avendo completato l’iter all’interno delle annate trascorse in maglia nerostellata capitolina. Si è messa in mostra proprio all’interno dei confini del suo paese giocando con le varie rappresentative giovanili. Dal 2018 all’estate 2023 disputa i campionati europei U16 categoria C (2018 e 2019) quello Under 18 “C” nel 2019 e quelli Under 20 “B” nel 2022 e 2023. In particolare chiude la rassegna continentale giovanile U16 del 2019 disputata in Moldavia con le incredibili medie di 19.3 punti e 21 rimbalzi che contribuiscono alla conquista dell’argento della Georgia dietro Cipro. Sulla giocatrice si posa l’interesse della Stella Azzurra Roma che la inserisce nei propri gruppi giovanili e la porta in prima squadra che conquista nella stagione 21/22 (proprio come il Basket Girls) la promozione in Serie A2. Nella scorsa stagione la lunga georgiana debutta in A2 collezionando 27 presenze con una media di 5,9 punti e 6,5 rimbalzi. E’ avversaria delle biancorosse che vincono entrambe le partite giocate contro le romane. Barbakadze segna 1 punto e raccoglie 5 rimbalzi nei 9′ giocati nella 3a giornata di campionato a Roma, mentre realizza 4 punti aggiungendo 7 rimbalzi nella sfida del ritorno al Palascherma.

Nell’attuale stagione ha giocato 11 partite con la Stella Azzurra tenendo una media di 4.9 punti, 6.5 rimbalzi per un 6.1 di valutazione a uscita. Proprio nell’ultima gara disputata dalle romane in casa contro San Salvatore Selargius, Barbakadze fa registrare la sua migliore prestazione stagionale chiudendo la partita con 11 punti e 11 rimbalzi.

Ora la giocatrice fa le valigie per proseguire la stagione nel Girone B con la canotta del Basket Girls del neo arrivato coach Luca Piccionne.

Queste le prime parole della giocatrice georgiana appena arrivata ad Ancona

“Sono stata nella Stella Azzurra per più di quattro anni ed è stata per me la mia seconda famiglia. Ora per la prima volta esco da Roma e sarà una nuova parte della mia vita. Arrivo con entusiasmo in una nuova squadra e in una nuova città e sono certa che sarà davvero una bella esperienza. Non vedo l’ora di allenarmi e conoscere le nuove compagne e giocare con il nome di Ancona addosso.”

Keso Barbakadze esordirà con la nuova maglia del Basket Girls in occasione del match interno che le biancorosse giocheranno contro il Thunder Matelica sabato 6 gennaio al Palascherma e valido per l’ultima giornata del girone di andata.

Ufficio Stampa Basket Girls Ancona