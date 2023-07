A2 UFFICIALE – Il Basket Girls Ancona firma Sara Boric

Arriva la prima novità in casa Basket Girls Ancona edizione 23/24. Dopo la serie di conferme il roster che sarà a disposizione di coach Luca Piccionne si arricchisce di un nuovo elemento che va ad aggiungere valore e qualità all’intero organico biancorosso. La Società dorica infatti comunica l’avvenuto accordo con l’atleta Sara Boric che vestirà la maglia del Basket Girls in quella che per lei sarà la seconda stagione in Italia.

Giocatrice di nazionalità croata, classe 2000, Sara Boric è reduce dal buon campionato disputato con la PF Umbertide avversario di Mataloni e compagne nello scorso campionato di A2. Prima di arrivare in Umbria ha giocato nel suo paese vestendo le maglie del ZKK Sebenic e ZKK Pula. Con quest’ultimo club, dal 2019 al 2022, si è messa in mostra chiudendo ogni stagione con medie realizzative in doppia cifra, in particolare ha chiuso l’annata 21/22 con 18 punti e 5 rimbalzi di media. La scorsa estate lo sbarco in Italia nella PF Umbertide dove gioca 25 gare con medie pari a 11 punti, 4.6 rimbalzi, 1 assist in 29.2′ di impiego. Buone le percentuali al tiro con il 40% da due, il 34% da tre e il 92% ai liberi (56/61). E’ andata 15 volte in doppia cifra facendo registrare il suo massimo stagionale alla 23a giornata con i 19 punti messi a segno nella trasferta delle umbre di coach Staccini a Patti. Nelle due partite giocate contro il Basket Girls (ed entrambe vinte da Umbertide) la neo biancorossa ha segnato 7 punti nell’andata del PalaMorandi e 8 al ritorno ad Ancona. Elemento della Nazionale croata è scesa in campo lo scorso 3 giugno nell’amichevole contro l’Italia giocata ad Atene.

Boric è una giocatrice in possesso di ottime doti offensive con un primo passo in grado di battere qualunque avversario e ottimo tiro da fuori, ottimo atteggiamento difensivo e grandi attitudini a rimbalzo. Caratteristiche che metterà ora al servizio del Basket Girls.

