È Tayara Madonna il primo colpo di mercato de Il Ponte Casa D’Aste Sanga per la stagione 2020-2021.

Classe ’91, la play-guardia italo-brasiliana, è una giocatrice di assoluto livello con grande conoscenza della categoria; per lei sarà l’11esimo campionato di A2, a cui si sommano 3 stagioni in serie A1 con le maglie di Empoli e Sesto San Giovanni. Nello scorso campionato, Tay, è stata protagonista della bella stagione di Castelnuovo Scrivia contribuendo alla Causa delle “Giraffe” tenendo una media di 11,4 punti a partita (tirando con il 41% da tre e l’89% ai tiri liberi) a cui ha aggiunto 3 assist per gara.

Enrico Crespi, presidente onorario del Sanga, si è mosso in prima persona per far arrivare la giocatrice all’ombra del Duomo: “Abbiamo fortemente voluto Tayara nel nostro roster – spiega Crespi – siamo sicuri che ci potrà aiutare in una posizione in cui eravamo scoperti mettendoci a disposizione la sua esperienza che verrà utile soprattutto in quei momenti in cui la palla pesa di più. Un contatto quello con la giocatrice facilitato dall’amicizia pluridecennale con Roberto Galli, con cui ho condiviso bellissime avventure con la Pallacanestro Milano. “

“Il Sanga è una realtà che conosco già da anni, ma mi è sempre piaciuto girare per l’Italia, penso che il team Orange sia il posto migliore per me in questo momento”, spiega la giocatrice. “La squadra – prosegue Madonna – quest’anno ha fatto benissimo e non è stata fortuna, ma frutto di grande lavoro; quindi adesso puntiamo a fare ancora meglio. Conosco coach Pinotti da una vita, e in più occasioni mi ha proposto di far parte del mondo Orange, so che un bravissimo allenatore e anche se sono una giocatrice con tante stagioni all’attivo mi serve essere ben allenata”. Sull’apporto che potrà dare alla squadra la nuova playmaker del Sanga è chiara: “Il gioco di squadra è quello che paga di più e lo credo fortemente: se ci sarà da prendersi delle responsabilità non mi tirerò indietro, non l’ho mai fatto”.

Intanto prosegue la composizione del roster Orange con la società che nei prossimi giorni presenterà alcune new entry, con l’idea che “squadra che vince, va migliorata.

Uff.Stampa Sanga Milano