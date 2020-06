A2 UFFICIALE – Ilaria Moriconi completa la regia de La Bottega del Tartufo Umbertide

La Pallacanestro Femminile Umbertide ha rinnovato la fiducia anche in Ilaria Moriconi. La play classe 2000 originaria di Gualdo Tadino farà parte della squadra umbertidese anche per la prossima stagione di serie A2. Dopo la conferma dell’altra play che risponde al nome di Federica “Chicca” Pompei, la società del presidente Betti ha deciso di tenere stretta l’intera regia per la terza stagione consecutiva. Ilaria ha giocato 47 partite in maglia bianco-azzurra e raggiungerà le 50 presenze con la PFU nella prossima stagione, un risultato encomiabile per la giocatrice umbra. Nell’ultima stagione “Yaya” è stata fondamentale per portare il sodalizio umbertidese al raggiungimento degli obiettivi stagionali, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Anche nell’ultima partita giocata da Umbertide prima dello stop, ovvero l’impresa a La Spezia, Ilaria ha dato un imprinting fondamentale alla vittoria delle bianco-azzurre, grazie anche ad una tripla che ha spezzato l’incontro. Purtroppo, pochi giorni prima dello stop al campionato causato dalla pandemia da Covid-19, Ilaria ha subito, durante una sessione di allenamento, la rottura del legamento crociato ed è ora in fase di recupero. La cestista bianco-azzurra sta lavorando per tornare a giocare fin dall’inizio della prossima stagione, sotto la guida del preparatore atletico Leonardo Grilli.

Queste le dichiarazioni di Ilaria nel giorno della conferma:”Innanzitutto ringrazio la società per la fiducia rinnovata nei miei confronti nonostante il mio infortunio; sono contenta ed emozionata di iniziare il terzo anno consecutivo qui ad Umbertide. Per quanto riguarda le 50 presenze in maglia bianco-azzurra sono la conseguenza dell’attaccamento alla maglia e alla città di Umbertide stessa. Non vedo l’ora di poter tornare sul parquet con le mie compagne nella certezza che, lavorando sodo ed unite come noi sappiamo fare, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare”.

Tutta la società è orgogliosa di vedere ancora Ilaria in maglia bianco-azzurra!

