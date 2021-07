La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che il play Ilaria Moriconi farà parte del roster bianco-azzurro per la quarta stagione consecutiva. Con la conferma anche del play titolare Federica Pompei, il gruppo di ragazze allenato da coach Michele Staccini potrà ancora contare sulla medesima regia che ha incantato i tifosi bianco-azzurri nelle ultime tre annate. La cestista classe 2000, originaria di Gualdo Tadino, approdata alla PFU nel 2018, ha contribuito notevolmente a portare la squadra umbertidese a raggiungere i propri obiettivi, considerando che nell’ultima stagione, Ilaria era reduce da un infortunio al crociato.

Abbiamo scambiato qualche parola con Ilaria all’atto del rinnovo. Possiamo dire che tu e Pompei formate un’ottima regia:”Sicuramente non spetta a noi valutare questo aspetto; quello che posso dire con certezza è che ad entrambe non manca la voglia di lavorare sodo e migliorare giorno per giorno”.

Non mancano le grandi soddisfazioni che la tua squadra si è tolta in questi anni:”Come ho sempre ripetuto in questi anni il segreto della nostra squadra è il fatto di essere un vero e proprio gruppo sia dentro che fuori dal campo, unendosi ancora di più nei momenti di difficoltà. Per poter migliorare nella fase playoff – prosegue Ilaria – serve certamente curare i dettagli cercando di spingersi sempre oltre i nostri limiti ed uscire dalla nostra comfort zone”.

Come il capitano Federica Giudice, anche tu studi scienze infermieristiche. Di certo non è semplice conciliare lo studio con il basket:“Sicuramente serve rinunciare a gran parte del tempo libero per poter conciliare tutto, ma in fin dei conti è la stessa passione per ciò che ami fare che spinge a compiere dei sacrifici”.

Ringraziamo Ilaria per la disponibilità e per aver scelto di indossare ancora la maglia bianco-azzurra!!!

Uff.Stampa PF Umbertide