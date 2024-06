A2 UFFICIALE – Itsaso Conde firma con la Polisportiva Galli

Continua a ritmi sostenuti il mercato della Polisportiva Galli, con il patron Salvatore Argirò che sta ultimando le ultime trattive per regalare a coach Garcia un roster completo.

La società è infatti lieta di annunciare una nuova aggiunta: arriva a San Giovanni Valdarno la lunga spagnola Itaso Conde. Classe 1996, ala di 185 cm, la nativa di Alava è reduce da una stagione in LF Challenge con il Vantage Towers Alcobendas dove ha chiuso con 81 punti e 77 rimbalzi in 318 minuti giocati. Precedentemente ha indossato per due anni la divisa del Movil Estudiantes, con cui ha partecipato anche all’Eurocup.

LA CARRIERA

2014-2015: Araski AES Vitoria-Gasteiz (LF2, starting five): 18 games: 9.6ppg, 7.2rpg, Blocks-2(1.6bpg), FGP: 48.8%, 3PT-1(66.7%), FT: 53.7%

2015-2016: Aros Leon Cuna del Parlemetarismo (LF2, starting five): 17 games: 8.2ppg, 6.1rpg, Blocks-4(1.2bpg), FGP: 39.3%, 3PT: 20.0%, FT: 58.3%

2016-2017: Aros Leon Cuna del Parlamentarismo (LF2, starting five): 29 games: 12.0ppg, 7.0rpg, 1.0spg,

Blocks-1(1.7bpg), FGP: 47.0%, 3PT: 31.3%, FT: 74.4%

2017-2018: Aros Patatas Hijolusa Leon (LF2, starting five): 29 games: 11.2ppg, 8.6rpg, 2.0apg, 1.2spg, Blocks-1(2.2bpg), FGP: 42.3%, 3PT: 20.0%, FT: 71.0%

2018-2019: Aros Patatas Hijolusa Leon (LF2, starting five): 29 games: 8.8ppg, 5.9rpg, 1.2spg, Blocks-2(1.3bpg), FGP: 42.3%, 3PT: 34.1%, FT: 64.7%

2019-2020: Aros Patatas Hijolusa Leon (LF2), then signed at Embutidos Pajariel Bembibre PDM (LFB, starting five): 21 games: 3.2ppg, 3.0rpg, Blocks-2(1.0bpg)

2020-2021: Campus Promete Logrono (Liga Dia): 12 games: 2.3ppg, 3.8rpg

2021-2022: Tuenti Movil Estudiantes Madrid (LF Endesa): 20 games: 1.2ppg, 1.3rpg; EuroCup: 6 games: 3.2ppg, 1.5rpg

2022-2023: Tuenti Movil Estudiantes Madrid (LF Endesa): 24 games: 1.2ppg; EuroCup: 5 games: 0.2ppg

2023-2024: Vantage Towers Alcobendas (LF Challenge): 20 games: 4.1ppg, 3.9rpg

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI