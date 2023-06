A2 UFFICIALE – Kotnis confermata a Bolzano

La seconda riconferma per il Basket Club Bolzano è quella della lunga di nazionalità polacca, Aneta Kotnis. Giocatrice di grande esperienza e talento che nell’ultima stagione è stata un fattore importante per il BCB.

La società e coach Sacchi hanno fortemente voluto la sua riconferma, intorno alla quale ora si sta costruendo la squadra 2023/24.

Aneta come è stato il tuo primo anno a Bolzano e in particolare al BCB e cosa ti ha convinto a restare.

“Dopo la stagione appena conclusa per me non è stato difficile decidere di rimanere al BCB. Mi sono trovata benissimo con la Società, che ringrazio e con il Coach, che ringrazio per la fiducia riposta; spero di poter dare il mio contributo alla squadra come nella scorsa stagione e spero che insieme alle mie compagne riusciremo a dare vita a una stagione di buon livello.”

Aneta non sei stata fondamentale solo per l’A2, ma sei risultata un’ottima istruttrice minibasket, saranno quindi molto felici anche le bambine e bambini della tua permanenza.

“Sono molto contente di ricoprire di nuovo il ruolo di istruttrice di Mini Basket; è un ruolo che ho scoperto da qualche anno e che mi da molta soddisfazione.

