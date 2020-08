A2 UFFICIALE – La Akronos Moncalieri conferma Lydie Katshitshi

La Libertas Moncalieri è lieta di comunicare la conferma per la stagione 2020/2021 di Lydie Katshitshi. Giocatrice di quantità e qualità, Lydie è stata una delle protagoniste del campionato appena concluso con 8 punti e quasi 6 rimbalzi di media a partita.

LE PAROLE DI LYDIE KATSHITSHI

“Inizio la mia quarta stagione Moncalierese e non potrei essere più contenta. Sono felice di poter continuare qui il mio percorso, insieme a delle compagne che conosco da molto tempo, uno staff pronto e preparato ed una società attenta a tutti i bisogni delle giocatrici”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE ALESSANDRO CERRATO

“Lydie è una giocatrice molto importante per noi, un punto di riferimento in campo. Siamo contenti di continuare con quel progetto intrapreso quattro stagioni fa, che ci consente di partecipare per il terzo anno consecutivo al campionato nazionale di A2 con le stesse ragazze che la categoria l’hanno conquistata, partendo dalla serie C”.

—

Ufficio Stampa PMS Basketball