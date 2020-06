A2 UFFICIALE – La Bottega del Tartufo Umbertide conferma Giorgia Paolocci

Altra conferma in casa Pallacanestro Femminile Umbertide. Giorgia Paolocci farà parte del roster di serie A2 anche per la prossima stagione. La cestista capitolina vestirà la maglia bianco-azzurra per la quinta stagione consecutiva. Giorgia era arrivata ad Umbertide nel 2016 dalle giovanili della Stella Azzurra Roma e da allora non ha più abbandonato la PFU, esordendo dapprima in A1 il 29 ottobre 2016 e decidendo poi di rimanere ad Umbertide nell’anno dell’auto-retrocessione in A2. Nell’ultima stagione, l’ala classe 1999, ha dato un grande contributo alla squadra, in particolare nelle memorabili vittorie contro Faenza e Campobasso. Purtroppo durante la sessione di allenamento dello scorso 2 gennaio, pochi giorni prima dell’importante match contro Ariano Irpino, Giorgia ha subito la rottura del legamento crociato ed è ora in fase di recupero sotto la guida del preparatore atletico Leonardo Grilli.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Giorgia nel momento del rinnovo:”Prima di tutto volevo ringraziare la società per la fiducia che mi ha dato nonostante il mio infortunio”.

“Volevo ringraziare – prosegue Giorgia – il nostro preparatore Leonardo Grilli per avermi seguito nonostante la pandemia anche tramite un computer. Ci allenavamo ogni giorno per essere pronta il prima possibile. Il lavoro svolto durante questo brutto periodo che abbiamo vissuto, mi sta permettendo di recuperare nei tempi giusti”.

“La gente di questo paese, la società stessa – spiega Giorgia – mi hanno fatto sentire da subito a casa. Questo ha fortificato il mio attaccamento alla maglia che ormai indosso da 5 anni. Sono molto contenta di rimanere qui e di vivere un altro anno pieno di soddisfazioni, per continuare il bello che stavamo facendo prima della pandemia”.

Ringraziamo Giorgia per aver scelto di vestire ancora i colori bianco-azzurri!!!

Uff.Stampa PF Umbertide