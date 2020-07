A2 UFFICIALE – La capitana Diletta Nerini guiderà ancora la Nico Basket

La prima grande ri-conferma è colei che ha guidato la

Squadra in questi anni, la numero 0, la nostra unica Diletta

Nerini. Il DG Zazzaroni ne evidenzia le caratteristiche

tecniche e il suo valore all’interno del nuovo roster:

“Il ruolo di Play nello scacchiere di coach Andreoli deve

dare certezze… in questa ottica Diletta è una garanzia di

ritmo offensivo e intensità difensiva. Giocatrice giovane ma

già con tanta esperienza, ha personalità per guidare le

compagne in un sistema ad alto ritmo.

È un play puro, alla “vecchia maniera”, riesce ad innescare

le compagne mantenendo sempre grande intensità. Un

mastino difensivo che sarà chiamata spesso a limitare il

bomber avversario.

Capitano della squadra, una conferma alla guida della Nico

chiamata a una pallacanestro divertente, offensiva…

direttrice d’orchestra della truppa di coach Andreoli.

–

