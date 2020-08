A2 UFFICIALE – La Feba Civitanova completa il roster con Francesca Rosellini

La Feba Civitanova Marche completa il roster con l’ultimo tassello dell’organico. Infatti la dirigenza biancoblu ha messo sotto contratto Francesca Rosellini: play-guardia classe 1990, si tratta di un profilo interessante e d’esperienza che va ad arricchire la formazione che affronterà la prossima stagione di serie A2.

Giocatrice che ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto, con diverse esperienze in A2 tra Alghero, Orvieto, Trieste e Selargius, è passata poi ad Empoli dove ha conquistato la promozione nella massima serie, disputando una stagione in A1. Lo scorso campionato, dopo un inizio all’Athena Roma, è approdata a San Giovanni Valdarno dove ha concluso l’annata sportiva. Adesso arriva l’approdo nelle Marche, una nuova avventura a cui Francesca arriva con molte motivazioni. “Sono molto contenta di questa scelta – commenta la nuova momò – perché parlando con la dirigenza mi è piaciuto subito il progetto. Sono molto contenta di avere un ruolo di responsabilità all’interno della squadra, che è formata da diverse giovani interessanti, visto che sono una tra le “veterane” del gruppo e spero di essere da esempio. Penso che sarà una bella annata perché siamo complete in tutti i ruoli e credo potremo dire la nostra nel campionato”.

Infine sono uscite le date di inizio dei campionati: quello di A2 femminile comincerà il 4 Ottobre. Inoltre la Feba è stata inserita nel girone Sud con: Cus Cagliari, Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius, Jolly Acli Basket Livorno, Pall. Bolzano, Brixia Basket Brescia, Pol. A. Galli San Giovanni Valdarno, P.F. Umbertide, Faenza Basket Project Girls, Cestistica Spezzina, Alma Basket Patti, Nico Basket Femminile Ponte Buggianese, P.F. Firenze.

