A2 UFFICIALE – La giovane Anna Rescifina approda a Ponzano

Si arricchisce di un altro gioiello il roster della Schiavon Ponzano Basket: con la formula

del doppio tesseramento dall’Umana Reyer Venezia, infatti, vestirà la maglia

biancoverde uno dei talenti più interessanti del basket femminile del futuro: Anna

Rescifina.

Classe 2003, nonostante la giovane età, Rescifina vanta già un’importante esperienza in

serie A2 con l’High School Basket Lab e ora si prepara al salto di qualità con Ponzano:

«Anche se le possibilità erano diverse, scegliere il progetto Reyer-Ponzano non ha

richiesto una lunga riflessione – commenta Rescifina – Storia, professionalità,

esperienza, serietà, sono le qualità di una società, che approfitto per ringraziare, che

oggi rappresenta un’eccellenza in Europa. E’ ovvio che dovevo guardare anche alle

possibilità che mi venivano offerte per continuare nel migliore dei modi il mio percorso di

crescita. Un grazie a Ponzano e soprattutto alla mia società, la Polisportiva Giuseppe

Rescifina Messina, che porta il nome di mio nonno e mi ha sempre seguito ed aiutato da

quando sono piccola fino ad oggi in tutti vari passaggi e in tutte le mie esperienze,

sempre pronta a incoraggiarmi e che so mi sosterrà sempre qualsiasi scelta prenderò.

Visto che siamo nella fase dei ringraziamenti permettetemene uno speciale “Ciao Gioluc

grazie di tutto spero di non deluderti».

Per Rescifina, figlia d’arte, questa sarà una stagione con molte sfide tra campionati

giovanili e la serie A2, oltre ovviamente agli impegni con la Prima squadra della Reyer

con cui ha svolto anche la preseason: «Gli impegni saranno tanti, sarà un anno

impegnativo, ma questo non mi spaventa. Sono stata cresciuta da mia madre (Lilia

Malaja ex atleta della Nazionale, prima Russa e poi Bielorussa, vista in Italia in A1 a

Rovereto nella stagione 2001/02) che è stata anche la mia allenatrice, con il “metodo

Russo”, disciplina, impegno e metodo. Inoltre ho avuto già la possibilità di provare cosa

significa essere tanto impegnata e nonostante ciò riuscire a conciliare lo studio allo sport

(al college italia questi tre anni). Ovviamente lo studio, frequenterò il quarto anno al

Liceo Classico con potenziamento Inglese, non passa in secondo piano, anzi, e spero

che come fatto sino adesso riuscirò a conciliare le due cose».

Una giocatrice giovane, ma che in questa A2 saprà essere un valore aggiunto nel roster

di coach Nicolas Zanco: «In A2 sono arrivata l’anno scorso grazie all’ HSBL, purtroppo

l’esperienza è stata parziale vista l’interruzione dovuta al COVID, ma grazie alla grande

fiducia che mi è stata data da Giovanni, insieme ad Angela e Davide, ho potuto acquisire

un buon bagaglio di esperienza che spero di poter mettere in campo quest’anno per

proseguire il mio percorso di crescita individuale con l’obiettivo di migliorare ogni giorno

di più. Rispetto al passato, dove ho sempre giocato insieme a mie coetanee, questa per

me sarà la prima stagione in un gruppo composto anche da ragazze più grandi, ma

questo sarà un valore aggiunto per la mia crescita. Inoltre ho avuto modo di conoscere

Nicolas, ottimo allenatore e persona, e sono sicura che insieme lavoreremo bene».

Ad aiutare Anna in questa nuova avventura ci sarà un gruppo di amiche con cui

condividerà la doppia avventura tra Venezia e Ponzano: «Sicuramente entrare in un

gruppo dove già si conosce qualcuno credo sia un vantaggio quantomeno per il primo

periodo di adattamento. Conosco già le ragazze dell’inter 18 e con loro mi trovo

benissimo, in più in questi giorni ho conosciuto oltre alle senior dell’a1, anche Francesca

Leonardi che sarà come me impegnata a Ponzano; le altre non vedo l’ora di incontrarle

e sono sicura che insieme formeremo un bel gruppo. Spero sia una stagione di

soddisfazioni sportive ma anche di gioia dopo questo periodo buio che abbiamo

attraversato».

–

Uff stampa Schiavon Ponzano Basket