A2 UFFICIALE – La Halley Thunder Matelica annuncia Aurora Catarozzo

La Halley Thunder Matelica è felice di comunicare l’arrivo in maglia biancoblù di un’altra nuova giocatrice che andrà a irrobustire il reparto “lunghe” in vista del campionato di serie A2 femminile di basket 2024/25.

Da Battipaglia, dove è cresciuta cestisticamente fino ad arrivare in “prima squadra”, giunge nelle Marche la giovane e promettente ala/pivot Aurora Catarozzo, classe 2004, altezza 182 centimetri. Con la formazione della sua città ha conquistato titoli e soddisfazioni a livello giovanile – tra cui emerge la vittoria della Coppa Italia Under 20 – ma ha anche avuto l’opportunità di orbitare in serie A2 e A1 con alcune presenze. Nelle ultime due stagioni ha giocato in doppio tesseramento anche ad Agropoli in serie B.

«Arrivo a Matelica con grandi motivazioni – sono le prime dichiarazioni di Aurora Catarozzo. – Sono davvero contenta che la società Thunder e l’allenatore Domenico Sorgentone abbiano creduto in me. Desidero dimostrare quello che valgo e guadagnarmi minuti e fiducia sul parquet».

Dice di lei coach Domenico Sorgentone: «Nata e cresciuta a Battipaglia, Aurora Catarozzo si è fatta ossa robuste allenandosi con la serie A e giocando in B ad Agropoli. Queste esperienze la rendono funzionale al nostro sistema di lavoro, si farà certamente trovare pronta per dare il suo contributo».

Sono nove, dunque, le giocatrici attualmente ufficializzate dalla Halley Thunder Matelica: Benedetta Gramaccioni (confermata), Alessia Cabrini (confermata), Anna Poggio (confermata), Noemi Celani (confermata), Asya Zamparini (confermata), Giulia Patanè (nuova), Ilaria Bonvecchio (nuova), Lisa Andreanelli (nuova), Aurora Catarozzo (nuova).

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica