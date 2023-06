A2 UFFICIALE – La Polisportiva Galli ingaggia Iho Lopez

By

La Polisportiva Galli ha una nuova pivot. Il Patron Salvatore Argirò ha infatti definito la trattativa con la cestista Iho Lopez, in arrivo dal massimo campionato spagnolo.

Classe 1997, 190 cm di altezza, la giocatrice spagnola rappresenta un ulteriore tassello di qualità nel nuovo roster ormai in chiusura. Reduce da una stagione a Tenerife, Lopez dopo esser cresciuta a Girona è sbarcata in America dove ha frequentato Florida State University per 4 anni. Importante anche la carriera con la nazionale giovanile, dove ha vinto la medaglia d’oro con U16 (2013), U18 (2015) e U20 (2016-2017).

LA CARRIERA

2012-2013: Uni Girona U16 team

2013-2014: Spar Uni Girona (LFB)

2014-2015: Spar Citylift Girona (LFB)

2015-2016: Bradenton, FL / IMG Academy

2016-2017: Florida State University (NCAA)

2017-2018: Florida State University (NCAA)

2018-2019: Florida State University (NCAA)

2019-2020: Florida State University (NCAA)

2020-2021: GEiEG UniGirona (LF2)

2021-2022: Spar Citylift Girona (LF Endesa)/ Euroleague

2022-2023: CDB Clarinos Tenerife (LF Endesa)

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI