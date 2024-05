A2 UFFICIALE – La Solmec Rhodigium riparte da coach Pegoraro e vice Borghi

By

La Solmec Rhodigium Basket riparte dalle certezze: confermati Pegoraro e Borghi.

Con la stagione finita da sole poche settimane, la Rhodigium si sta già preparando alla seconda stagione di militanza in LBF Serie A2. Ripartendo dalle certezze, la società presieduta da Maria Paola Galasso ha deciso di partire dallo staff tecnico: infatti, sia l’allenatrice Giulia Pegoraro che il suo assistant coach Massimo Borghi, sono stati confermati per la stagione 2024/25.

Coach Pegoraro: “Sono molto felice ed orgogliosa di continuare il lavoro iniziato nella stagione appena conclusa. Chiaramente il prossimo anno le difficoltà aumenteranno: da matricola e sorpresa dello scorso campionato avremo l’obbligo di confermarci come società di Serie A!”.

Coach Borghi: “Sono contento di continuare al fianco di Giulia Pegoraro per la mia seconda stagione a Rovigo. Lo scorso anno è stato fantastico, ma vogliamo continuare a migliorare la squadra nelle aree dove siamo stati più carenti. Non ci siamo fermati un secondo: da qualche giorno stiamo lavorando per preparare al meglio la prossima stagione”.

Un grande in bocca al lupo ai nostri coach.

Uff stampa Solmec Rhodigium Basket