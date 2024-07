A2 UFFICIALE – La Spezia annuncia il ritorno di Marta Granzotto

La Cestistica Spezzina è lieta di annunciare il ritorno in maglia bianconera di Marta Granzotto. La giocatrice veneta, reduce da tre stagioni a Selargius, è stata una delle protagoniste della cavalcata che portò la Cestistica alla conquista della serie A1 nella stagione 2015/16. Quello di Marta è dunque il gradito ritorno di un’atleta che è rimasta nel cuore dei tifosi e che è sempre stata accolta con calore e affetto anche da avversaria. Nell’ultimo campionato col Basket San Salvatore, in cui ha dovuto saltare la parte decisiva della stagione per via di un infortunio, è arrivata al primo turno dei play-off, chiudendo con 8,4 punti di media a partita, 4,8 rimbalzi, 3,4 palle recuperate e 11,2 di valutazione.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina