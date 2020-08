A2 UFFICIALE – La Spezia, c’è il ritorno di Giuseppone

Primo innesto per la Crédit Agricole La Spezia, ma più che un innesto è un gradito ritorno: si tratta di Maria Giuseppone, ala/pivot classe 1999, nella scorsa stagione prima ad Umbertide poi alla Virtus Cagliari. Maria aveva già vestito la canotta bianconera nella stagione 2017/18. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ritornare a giocare dopo la pausa forzata del Covid penso che sia una delle sensazioni più belle. Tornare in campo è come tornare in un posto dove solo lì stai bene, dove ricominci a stare con te stessa, e penso che questa pausa ci abbia dato ancora più forza, voglia e determinazione per finire quello che abbiamo iniziato.

Come dice un proverbio: ‘si torna sempre dove si è stati bene’. Ritornare a Spezia è come tornare a casa, la amo, è proprio la città che fa per me. Sono contenta che la società e l’allenatore mi abbiano dato la possibilità far parte di questo progetto, ma soprattutto di far parte di un team competitivo. Spero di fare bene e darò tutto il possibile per aiutare la squadra a lottare ad alti livelli”.

Ufficio Stampa Crédit Agricole Cestistica Spezzina