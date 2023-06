A2 UFFICIALE – La Spezia conferma coach Corsolini

La Cestistica Spezzina continua con Marco Corsolini: la società comunica con piacere e soddisfazione la conferma del tecnico sulla panchina bianconera, ormai recordman della compagine spezzina con la settima stagione consecutiva al timone della squadra ligure, la decima complessiva. Un esempio di longevità e progettualità che, poi, sono state alla base del prolungamento: “È sempre piacevole lavorare dove ci sono le idee ben chiare – afferma coach Corsolini –, qui c’è l’ambiente ideale per potersi esprimere al meglio. A livello economico non siamo sicuramente una potenza come alcune squadre di A2, ma sul campo abbiamo mostrato di potercela giocare con chiunque proprio grazie alle idee e al duro lavoro”. In chiusura un pensiero sulla prossima stagione: “Si aprirà un nuovo ciclo. Siamo una realtà in crescita, con la strada ben delineata ed orientata alla ricerca di giovani da valorizzare o giocatrici dal potenziale ancora inespresso, a cui unire elementi già del roster pronti per la categoria. Nelle recenti stagioni il progetto ha funzionato e speriamo possa proseguire su questa tendenza”.

