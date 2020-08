A2 UFFICIALE – La Spezia conferma Sarni e Templari

Altre due conferme in casa Crédit Agricole, sebbene in realtà non siano mai andate via. Elisa Templari e Silvia Sarni, due colonne portanti del progetto Cestistica nelle ultime due stagioni, ci parlano delle loro sensazioni su quanto successo negli ultimi mesi e sull’ormai prossimo ritorno sul parquet.

“Non vediamo l’ora di tornare in campo – afferma una raggiante Elisa –, veniamo da una stagione che purtroppo si è interrotta a metà, ma affrontare quella nuova sarà una sfida entusiasmante, considerando che veniamo da un periodo in cui siamo state ferme a lungo e ci servirà il giusto tempo per tornare al 100%. Dall’altro lato ci saranno tante incognite, perché non sappiamo se sarà una stagione lineare, se ci saranno altre interruzioni, se si riuscirà tutti assieme ad arrivare fino in fondo, perché l’emergenza del Covid è stata sì devastante a livello globale, ma ha anche amplificato quei problemi che già c’erano all’interno del nostro panorama cestistico. Il mio augurio è che si possa fare un bel campionato, anche a livello di emozioni, perché abbiamo bisogno di riavvicinarci alla normalità e di rivedere i palazzetti pieni non appena sarà possibile.

Quella nuova sarà sicuramente una buona squadra, abbiamo sistemato alcune cose rispetto alla scorsa stagione e non vediamo l’ora di metterci all’opera tutte assieme. Nelle prossime due settimane lavoreremo fisicamente per poi farci trovare pronte al primo giorno della ripartenza, che sarà sicuramente emozionante”.

Silvia invece è più un po’ più concisa, ma non meno carica: “È un periodo strano e difficile visto il lungo stop che abbiamo avuto, nonostante ciò ho una gran voglia di ricominciare e di continuare il percorso che avevamo cominciato nella scorsa stagione, anche se con qualche compagna di squadra diversa. Ci sono stati dei cambiamenti nel roster e quindi ci saranno la curiosità, l’entusiasmo e la voglia di riscoprire un gruppo nuovo e con nuove caratteristiche. DAI NOI SEMPRE!”

Ufficio Stampa Crédit Agricole Cestistica Spezzina