A2 UFFICIALE – La Spezia conferma Silvia Colognesi

Silvia Colognesi vestirà la maglia della Cestistica Spezzina anche nella stagione 2022-2023. Dopo il capitano Elisa Templari, ecco un’altra giocatrice confermata dal gruppo che tanto bene ha fatto l’anno scorso. Queste le parole di Silvia, direttamente da Udine dove si trova in ritiro con la nazionale Under 20 impegnata nella preparazione all’europeo di categoria che si terrà a Sopron, Ungheria, dall’8 al 16 luglio:

“Dopo la stagione passata insieme non ho avuto dubbi sul voler continuare il mio percorso con questa squadra, che mi ha aiutato molto nella mia crescita cestistica e personale. Non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione con tanta voglia di fare bene e di provare a migliorare i risultati ottenuti l’anno scorso, cercando di arrivare il più in alto possibile. Un saluto a tutti i tifosi e ci vediamo presto in palestra!”

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina