A2 UFFICIALE – La Spezia conferma Sofia Moretti

By

Dopo Guzzoni e Templari, la Cestistica è lieta di confermare anche Sofia Moretti nel proprio roster. Sofia, arrivata alla Spezia a metà della scorsa stagione, si è integrata perfettamente da subito nei meccanismi della squadra bianconera. Nel campionato terminato da qualche mese, nelle 10 partite disputate con la Cestistica ha viaggiato a 8,4 punti di media a gara con 56% da dentro l’area, 5,7 rimbalzi e 11,8 di valutazione.

“Non ho avuto dubbi sulla mia riconferma in maglia bianconera perché penso che La Spezia sia l’ambiente giusto per farmi crescere ancora. Ho voglia di giocare e di vincere. Non vedo l’ora di rincontrare le mie compagne e conoscere il resto della squadra. Ghe semo!”

Foto di Roberto Liberi

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina